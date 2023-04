Andrey Rublev, noul campion al turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo 

Andrey Rublev (25 de ani, 6 ATP) a ieșit campionul ediției 2023 a turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.

Tenismenul rus, care l-a învins pe Rafael Nadal în același turneu, în urmă cu doi ani, l-a depășit pe Holger Rune (19 ani, 7 ATP), scor 5-7, 6-2, 7-5 și a reușit să obțină cea mai mare victorie a carierei, de până acum.

2 ore și 36 de minute a fost durata ultimului act jucat la Monte Carlo, în care Rublev a reușit șase break-uri pe serviciul fostului elev al antrenorului Patrick Mouratoglou.

€892,590 este suma pe care Andrey Rublev a câștigat-o, devenind campion al acestei competiții, performanță care însă nu l-a ajutat și în clasamentul ATP mai mult de a se menține pe locul 6.

MONTE RUBLO ????????????@AndreyRublev97 fights back from the brink to claim his MAIDEN MASTERS 1000 TITLE!!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/oI8KlnEYqf