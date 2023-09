Premieră la US Open, după 22 de ani. Cori Gauff a devenit, oficial, „noua Serena Williams”

Cori Gauff (19 ani, 6 WTA) a reușit prima calificare a carierei în semifinalele turneului de mare șlem de la New York.

Tânăra jucătoare americană i-a lăsat doar două game-uri letonei Jelena Ostapenko (26 de ani, 21 WTA), în partida desfășurată în faza ultimelor opt jucătoare, încheiată scor 6-0, 6-2.

Cori Gauff, prima adolescentă americană calificată în semifinalele US Open, după 22 de ani

Ajunsă în penultimul act la Flushing Meadows, „Coco” Gauff a devenit prima adolescentă americană care semnează această performanță, de la Serena Williams, în 2001.

Comentându-și performanța, Cori Gauff s-a declarat „onorată” să fie plasată în aceeași propoziție cu Serena Williams.

„Serena este idolul meu. Să fiu menționată în aceeași propoziție cu ea este minunat.”

„Oh, pentru mine înseamnă foarte mult. Adică, să fiu menționată în aceeași frază cu Serena este minunat,” a explicat Gauff.

„Ea este cea mai mare jucătoare din toate timpurile. Nu sunt nici măcar aproape de ea încă. Sunt doar foarte onorată să apar în aceeași propoziție cu ea.

Gauff a spulberat-o pe Ostapenko, scor 6-0, 6-2

Nu o iau niciodată de-a gata. Serena este idolul meu. Cred că dacă mi-ai fi spus când eram mai mică că voi avea aceleași statistici ca ea, m-aș fi înspăimântat,” a recunoscut Cori Gauff, care este conștientă de potențialul pe care îl indică performanțele atinse la această vârstă.

Încercând să gestioneze corect presiunea momentului cu care nu s-a mai întâlnit până acum, Cori Gauff a declarat că se gândește ca și cum turneul de la US Open ar fi abia la început.

„Încă încerc să nu mă gândesc mult la asta, pentru că nu vreau să-mi umflu capul sau să-mi adaug presiune, dar este un moment frumos să împart aceste statistici cu Serena Williams.

Am învățat că mai este mult tenis de jucat. Este un turneu lung. Chiar dacă, în teorie, semifinalele înseamnă că mai sunt două meciuri, nu poți gândi așa.

Încă mă gândesc că sunt la începutul turneului. Cred că asta am învățat, în trecut, când am ajuns în sferturi, să cred că e aproape sfârșitul, dar acum am mentalitatea că încă mai am două săptămâni de jucat. Așa că mintea mea este conectată complet la turneu,” a completat Cori Gauff, notează UbiTennis.