De neuitat! Clipul in care "Regele Zgurii", Rafael Nadal declara la 16 ani ca prefera sa joace mai mult pe hard si pe iarba :) 

Rafael Nadal este cel mai titrat jucator din istoria turneului de la Roland Garros, spaniolul obtinand 13 titluri in proba de simplu a competitiei de la Paris. Inclinatia ibericului catre tenisul de zgura nu a fost dintotdeauna la fel de pronuntata; la 16 ani, Rafa spunea intr-un interviu ca prefera sa joace pe hard indoor si iarba, vazand castigarea turneului de la Wimbledon ca obiectiv suprem al viitoarei sale cariere de tenismen senior profesionist.

"De la o varsta frageda, ne-am obisnuit sa jucam turnee in Europa, iar majoritatea se desfasoara inauntru, pe terenuri rapide, iar adevarul e ca imi plac aceste conditii de joc. Imi place mai mult sa joc evenimente indoor si de iarba decat pe zgura, ca sa fiu sincer, chiar daca imi place si zgura," afirma Rafael Nadal la varsta de 16 ani.

Intrebat care ar fi turneul pe care ar vrea cel mai mult sa-l castige, tanarul Rafa raspundea: "Wimbledon, dar e foarte dificil, trebuie sa muncesc din greu," spunea tenismenul nascut in Manacor.

In 2008, Rafael Nadal si-a indeplinit visul: a castigat primul titlu pe iarba londoneza dupa una dintre finalele istorice ale turneului de la Wimbledon, invingandu-l pe Roger Federer in cinci seturi, scor 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 la capatul a patru ore si 48 de minute de joc.

16 years old Rafa : « I like indoors events and grass courts more than clay to be honest even though I like clay a bit too »

Well, 18 years later here we are : 13 RG titles. Do you like clay now ? #rafaelnadal #legend #tennis #vamosrafa pic.twitter.com/Yrd5rep33g