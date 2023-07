Mai mult de un milion și jumătate de persoane au urmărit momentul de necrezut, care s-a întâmplat în meciul dintre Victoria Azarenka (33 de ani, 20 WTA) și Daria Kasatkina (26 de ani, 10 WTA), care a contat pentru turul al treilea.

Urcată în zona fileului, Victoria Azarenka a trimis un smash puternic pentru a tranșa soarta unui schimb de mingi, dar săritura mingii a fost atât de înaltă încât a depășit paravanul care separa cele două terenuri.

Un spectator care urmărea acțiunea derulată pe terenul vecin a fost ghinionist și a ajuns să fie lovit în cap cu mingea trimisă de Victoria Azarenka.

„Dacă se întâmpla la US Open, probabil era deschisă o anchetă,” a glumit un fan al tenisului, pe marginea situației.

„Djokovic ar fi fost eliminat din competiție, dacă ar fi făcut el asta,” a punctat un alt utilizator al platformei Twitter, făcând aluzie la descalificarea sârbului din ediția 2020 a Openului American, când a lovit, fără intenție, o arbitră de linie cu mingea în gât.

A spectator was hit on the head by a shot from a completely different court... ????#Wimbledon pic.twitter.com/GuSx9Pu2GX