Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie a anului 2022. Paige Spiranac a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 3.8 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus conform Daily Star.

Dezvăluiri fără perdea ale lui Paige Spiranac

Tânăra de 30 de ani a răspuns fără ocolișuri la întrebările puse de admiratori pe contul de Instagram, unul dintre subiectele de interes fiind bustul spectaculos pe care îl are.

"Vă iubesc, știți deja asta. Da, este natural. Au existat diferențe de mărime, depind de greutatea mea, dacă mă îngraș sau dacă slăbesc. Sunt modifcări naturale, cauzate de mai mulți factori. Corpul se schimbă, așa și ei, îmi place să-i arăt", a spus vedeta.