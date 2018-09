Darren Cahill a vorbit despre despartirea de Halep! "Cred ca este lipsit de respect!" Replica geniala a antrenorului

Dupa esecul Simonei Halep al US Open, s-a vorbit despre o ruptura intre romanca si Darren Cahill.

Darren Cahill a contestat inca o data zvonurile conform carora ar pune capat colaborarii cu liderul mondial din WTA, Simona Halep.

Australianul a declarat in nenumarate randuri ca in intreaga sa cariera de antrenor a fost cel mai bucuros de calatoria pe care a savurat-o alaturi de Simona Halep, in ciuda suisurilor si coborasilor aparute in calea celor doi. De asmenea, Simona Halep a afirmat ca-si doreste sa-si incheie cariera alaturi de tehnicianul de la Antipozi.

Darren Cahill a dezmintit inca o data zvonurile privind carora colaborarea dintre el si Simona Halep s-ar sfarsi. “Eu sunt singura persoana care gaseste putin cam nerespectuoase afirmatiile comentatorilor care vorbesc despre Darren Cahill antrenandu-l pe Nick Kyrgios cand el o antreneaza deja pe Halep?”, a scris pe Twitter un internaut.

Australianul a oferit imediat replica asigurand pe toata lumea ca parteneriatul cu Simona Halep va continua fara doar si poate: “Nu, si eu cred ca este lipsit de respect. Bine spus”, a fost mesajul lui Darren.

In noiembrie 2015, Halep a anuntat ca Darren Cahill va fi noul ei antrenor, incepand cu ianuarie 2016. Sub comanda australianului, Simona Halep a ajuns in premiera lider mondial si a castigat primul sau titlu de Grand Slam, anul acesta, la Roland Garros.