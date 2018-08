Cum a fost surprins Darren Cahill la New York! "Unde e baiatul cu cafeaua?" Antrenorul se pregateste pentru turneele din Asia

Darren Cahill se pregateste si el pentru sezonul asiatic.

Simona Halep a revenit in tara dupa esecul de la US Open 2018 si, desi este in vacanta, romanca a inceput deja sa se pregateasca pentru sezonul asiatic, moment care va lua startul in cea de-a doua jumatate a lunii septembrie. Liderul mondial din WTA nu este singura care se pregateste pentru a lua cu asalt China.

Antrenorul ei, Darren Cahill, inca aflat la Flushing Meadows pentru a comenta meciurile ultimului turneu de Grand Slam al anului, a fost surprins intr-o coada imensa la consulatul Chinei de la New York pentru a obtine viza. Daca anul trecut nu a fost alaturi de Simona la dubla Wuhan-Beijing,, acolo unde constanteanca a devenit pentru prima data lider mondial, se pare ca anul acesta nu va mai rata cele doua turnee alaturi de romanca din fruntea clasamentului WTA.

“Unde este baiatul cu cafeaua?”, a scris tehnicianul australian pe contul personal de Twitter.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye". Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia. In final, Turneul Campioanelor este destinatia finala a liderului mondial, acolo unde spera sa obtina un rezultat mai bun decat in anii trecuti.