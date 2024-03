Horia Tecău a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că visează să o antreneze pe Simona Halep.

Cu doar șapte ani mai mare decât Simona Halep, fostul tenismen constănțean și-ar putea îndeplini această dorință cu ocazia barajului Ucraina - România, din Cupa Billie Jean King, la care Simona Halep și-a anunțat participarea.

Horia Tecău: „Simona Halep a primit vestea cea bună, s-a curățat imaginea ei.”

După cele optsprezece luni în care a stat departe de lumea bună a tenisului, Simona Halep a revenit în circuitul WTA cu zâmbetul pe buze și a dezvăluit că s-a bucurat de primirea oamenilor.

În acest context, Horia Tecău a declarat că, inclusiv în ceea ce privește reputația Simonei Halep, lucrurile s-au îmbunătățit.

„Se simte liberă și împăcată.”

„Simona Halep a primit vestea cea bună, s-a curățat imaginea ei. Acum decizia este la ea. Se simte liberă și împăcată.

Este foarte greu după atâta timp să vii să joci la un nivel atât de înalt, deși pe mine m-a uimit încă o dată cât de repede a putut să o facă în primul set și cât de aproape a fost să câștige acest meci dificil,” a declarat Horia Tecău într-un interviu acordat Digi Sport.

Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Billie Jean King, Horia Tecău (38 de ani) a fost invitatul special al jurnalistului Andru Nenciu, într-un episod memorabil al emisiunii Poveștile Sport.ro.

Dezvăluind cum a decurs o parte din relația sa cu Simona Halep, constănțeanul a povestit ce fel de dialoguri a purtat cu fostul număr 1 WTA, în timpul în care amândoi își doreau să se apropie tot mai rapid de vârfurile carierelor lor.

Horia Tecău, cucerit de talentul Simonei Halep. Regretă că nu a apucat să îi fie căpitan

Horia Tecău: „Îmi pare rău că n-am prins să îi fiu căpitan la Fed Cup.”

„Am crescut în generații ușor diferite, ea fiind mai mică decât mine. Dar mai târziu, când am început să știm unii de alții, prin școala de tenis din Constanța, m-am conectat cu ea atunci când eram în circuit.

Eu jucam deja de câțiva ani Grand Slam-uri, finale, iar ea intrase în primele 20, în primele 10 și aveam multe discuții cu ea despre mentalitate, despre atitudine, despre ce anume face diferența între top 20-30 și campionii de Grand Slam.

Eu îi ofeream perspectiva mea, pentru că și eu eram într-un proces în care învățam. Atunci am avut momente când vorbeam foarte mult, după care a urmat explozia Simonei Halep,” a punctat Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

În aprilie 2024, dacă Simona Halep va da curs invitației de a juca pentru România în barajul cu Ucraina, Horia Tecău își va îndeplini dorința de a o antrena pe dubla campioană de Grand Slam din țara noastră.

Horia Tecău: „Simona și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova.”

„Și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova și al altor jucătoare. S-a dus într-o bulă și a fost bine, dar îmi pare rău că n-am prins să îi fiu căpitan la Fed Cup.

La cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum. Și mâine dacă revine, ea are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a memora execuții foarte repede.

Dacă alții au nevoie de sute, mii de execuții, pe Simona o pui de câteva ori, dacă ea înțelege, repetă de câteva ori și are deja abilitatea,” a adăugat fostul tenismen român, în exclusivitate pentru Sport.ro și VOYO.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

