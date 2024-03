Scandalul "Simona Halep" nu este gata! Ce dovezi au ieșit la iveală și ce se va întâmpla mai departe

Jurnalistul sportiv, expert în tenis, David Walsh a atras atenția asupra acestui aspect, sugerând că Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) ar fi putut să treacă cu vederea detalii cruciale în decizia sa, aducând în discuție cantitatea de Roxudustat necesară pentru a declanșa un rezultat pozitiv într-o probă.

“She got her suspension reduced. It wasn’t a clearance, it was a reduced sentence..." A different view from the virtually unequivocal support Simona Halep has been receiving - before and after the CAS verdict - from much of the tennis community https://t.co/JUTA3EV9Od

Potrivit unui articol semnat de David Walsh în revista "The Times", Dr. Eichner, un expert în farmacocinetică, a analizat situația și a ajuns la concluzia că ar fi necesară o cantitate excepțional de mare de Roxudustat pentru a produce concentrația găsită în proba lui Halep. Într-un scenariu, s-a determinat că Halep ar trebui să consume de peste 50 de ori doza zilnică recomandată de 10g pentru a obține un rezultat pozitiv. Într-un alt scenariu, acest număr a crescut la 5.000 de ori cantitatea recomandată.

Walsh și-a exprimat lipsa de încredere în lupta împotriva dopajului, menționând că, CAS pare să fi trecut cu vederea. Unii fani ai tenisului au împărtășit acest sentiment, evidențiind lipsa de dovezi prezentate și ambiguitatea deciziei CAS de a reduce suspendarea lui Halep pe baza "echilibrului probabilităților".

David Walsh explains why the CAS decision in the Halep case is simply absurd. Reminder: As the ITIA stated im their decision Halep would have needed to ingest 5,000 times the recommended daily dose of the supplement to produce the concentration of roxadustat found in her sample. pic.twitter.com/JXKCCm78v5