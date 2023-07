Medvedev intervine în cazurile Halep și Brooksby: „Și anti-dopingul spune că nu le-ar afecta performanța”

Suspendată pentru o cantitate mică de Roxadustat depistată într-o probă de urină recoltată la US Open, Simona Halep este aproape să ajungă la contuarea perioadei de un an fără meci oficial în circuitul WTA.

Daniil Medvedev a vorbit despre cazul Simonei Halep

Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP) a vorbit despre cazurile Simonei Halep și al americanului Jenson Brooksby, ambii suspendați de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, într-un interviu acordat Tennis Majors, în care a mărturisit că, la rândul său, a ratat prezența la două teste anti-doping.

Medvedev a fost, așadar, la un singur test anti-doping ratat distanță de a ajunge suspendat din tenis.

„Vezi că sunt unii jucători, nu vreau să le dau numele. Dar vezi că au cinci miligrame dintr-o substanță interzisă, unde și anti-dopingul spune în unele cazuri că acest lucru nu le-ar putea afecta performanța,” a spus Medvedev, vorbind despre situația Simonei Halep.

Jenson Brooksby (22 de ani, 101 ATP) a acceptat o suspendare provizorie din partea Agenției Internaționale a Integrității în Tenis, după ce ar fi ratat trei teste anti-doping consecutiv, într-o perioadă de douăsprezece luni.

„Nu am picat niciodată vreun test anti-dopaj, nu am luat niciodată vreo substanță interzisă,” a declarat tenismenul american pentru Associated Press.