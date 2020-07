"Daca nu facea asta, nu mai ramaneam impreuna!" | Care a fost pretentia lui Roger Federer indeplinita de sotia sa

Mirka Federer si-a sacrificat cariera pentru casnicia cu Roger.

Roger Federer poate fi usor invidiat nu doar pentru implinirile pe care le are pe plan profesional, ci si la nivel familial. Casatorit in 11 aprilie 2009 cu Mirka Vavrinec, Roger formeaza un cuplu fericit cu fosta jucatoare profesionista de tenis, alaturi de care are patru copii, gemenele Myla si Charlene (10 ani) si gemenii Leo si Lenny (6 ani).

Roger a declarat insa ca nu ar fi putut ajunge la aceste satisfactii fara eforturile Mirkai. Aceasta a decis sa renunte la cariera de tenismena profesionista in ciuda rezultatelor care au urcat-o pana pe locul 76 WTA.

"A fost uimitor cat de usor i-a fost sa renunte la tenis si sa nu mai vrea niciodata sa revina. Poate ca daca nu facea acest lucru, nu mai eram impreuna", a mentionat Federer pentru The Times pe marginea acestei decizii.

Roger Federer va implini varsta de 39 de ani in data de 8 august. Elvetianul este cel mai titrat tenismen din istorie, avand in palmares 20 de titluri de Grand Slam.