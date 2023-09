Jannik Sinner (6 ATP) a fost învins de Alexander Zverev (12 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri jucate în actuala ediție a Openului American.

Tenismenul italian se află la al cincilea eșec important al carierei, suferit în cinci seturi. În 2022, Sinner l-a condus pe Djokovic cu 2-0 la seturi, pe iarba de la Wimbledon, dar a sfârșit învins, iar la US Open, în ediția precedentă, Alcaraz a fost nevoit să salveze minge de meci și să lupte 5 ore și 15 minute pentru a-l întrece pe elevul lui Darren Cahill.

Zverev on facing Carlos Alcaraz at US Open:

“I’m here to play. That’s what I love doing. I don’t know how it’ll end up but I’ll give it my absolute best like I always do. I’ll fight til the last moment. I’ll be ready” pic.twitter.com/BCqvXljqVO