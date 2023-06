Cine este jucătorul care se apropie de Nadal și Djokovic, într-un top istoric

Richard Gasquet (36 de ani, 55 ATP) a ajuns la 600 de victorii adunate în circuitul ATP.

Tenismenul francez a reușit conturarea acestei borne istorice după o victorie în trei seturi, semnată în detrimentul grecului Stefanos Tsitsipas, scor 7-6 (8), 2-6, 7-5, în optimile de finală ale întrecerii ATP 250 de la Stuttgart.

Glumind, după realizarea acestei performanțe, Gasquet a apreciat că trebuie să fie „unul dintre cei mai slabi jucători care au ajuns la 600 de victorii,” chiar dacă acest număr are o semnificație aparte pentru el.

Longevitatea jucătorului cu 20 de participări la Roland Garros este confirmată, întrucât doar Andy Murray, Rafael Nadal și Novak Djokovic au reușit mai multe partide câștigate în ATP.

„Sunt multe meciuri câștigate, nu-i așa? Nu mă așteptam să reușesc așa ceva, adevărul este că trebuie să fiu unul dintre cei mai slabi care au ajuns la 600 de victorii. Înseamnă foarte mult pentru mine, indiferent cât timp am jucat, de peste 20 de ani, trebuie să câștigi multe meciuri pentru a ajunge la acest număr.

La începutul anului știam că trecusem deja de 500 și că pot ajunge la 600. Îmi amintesc că în 2018 am ajuns la 500 și, din acel moment, mi-am propus să adaug încă 100 de victorii. Puțini tenismeni au reușit acest lucru, așa că mă simt incredibil,” a spus Gasquet pentru L'Équipe, citat de Eurosport.

Cu 1058 de succese în ATP, Novak Djokovic are timp să îl ajungă din urmă pe Rafael Nadal, care are cu zece mai multe decât campionul Roland Garros 2023.

✨ Richard Gasquet is the 4th active player to reach 600 career's victories milestone

▪️ Nadal - 1068

▪️ Djokovic - 1058

▪️ Murray - 725

▪️ GASQUET - 600

The players above him ???? pic.twitter.com/oDqFnycGRW