Cine e favorita la US Open?! Boris Becker da un raspuns surprinzator: "Trebuie sa se grabeasca si sa fie gata"

Boris Becker a dezvaluit care este jucatoarea sa favorita la US Open.

Fostul mare tenismen german a vorbit despre sansele jucatoarelor la castigarea Grand Slam-ului american.

Becker a spus ca mizeaza pe victoria finala a danezei Caroline Wozniacki la US Open. Jucatoarea tocmai s-a accidentat la Cincinnati.

"Nu am fost surprins ca a castigat la Melbourne. Iar turneele de la New York si Melbourne sunt foarte asemanatoare. Wozniacki este o mare campioana si a fost grozav pentru ea ca a castigat Australian Open. Eu o vad favorita si la US Open daca este pregatita din punct de vedere fizic. Trebuie sa se grabeasca si sa fie gata", a declarat Becker la Eurosport.

Turneul de la US Open incepe pe 27 august, iar Simona Halep este cap de serie numarul 1.