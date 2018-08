"A durat ceva pana si-a asumat rolul!" Martina Navratilova a vorbit despre sansele Simonei Halep la US Open! "Joaca si arata ca un numar 1 mondial"

Simona Halep joaca in aceasta seara, de la 18:00, cu Ashleigh Barty, in optimi la Cincinnati.

Legendara Martina Navratilova a declarat pentru WTA ca Simona Halep a devenit mai increzatoare in propriul joc dupa castigarea Roland Garros-ului si acum joaca si arata ca un adevarat lider mondial.

“A durat ceva pana si-a asumat rolul, dar Simona Halep categoric joaca si arata ca un numar 1 mondial. Cu doar putin mai mult de o saptamana inainte de US Open, vedem o noua atitudine si o noua incredere la Halep, care a castigat titlul la Montreal weekend-ul trecut si pare sa le spuna celor din circuitul WTA: ‘Sunt numarul 1 si va trebui sa incercati sa ma doborati”, a spus Martina Navratilova.

Navratilova insista ca aceasta schimbare a aparut in jocul Simonei Halep dupa castigarea Roland Garros-ului.

“Poate acea schimbare nu a fost evidenta la Wimbledon, care a avut loc repede dupa Paris si unde ea a pierdut in turul trei, insa acum se poate gandi: ‘Am fost acolo si am reusit asta’. Turneele majore sunt acum mai importante decat erau atunci cand jucam eu tenis. Acum nu esti un numar 1 mondial adevarat daca nu castigi un turneu major. Astfel, Halep si-a intarit locul in top si a scapat de o mare problema. Nu mai trebuie sa raspunda la intrebarea: ‘Cand vei castiga un turneu major?’ Iar ceea ce era negativ, ceva ce i se amintea aproape in fiecare zi, s-a transformat in pozitiv”, a mai spus marea fosta tenismena.

Navratilova este de parere, de asemenea, ca Simona Halep va avea un cuvant greu de spus la US Open.

“Cu aceasta incredere, un teren mai rapid poate fi in avantajul lui Halep. Inca se poate apara destul de bine, insa loviturile ei mai agresive vor fi mai eficiente la US Open decat pe zgura de la French Open. Pentru Halep si pentru oricine lupta pentru trofeu la US Open in aceasta vara este important sa inteleaga personalitatea turneului. Fiecare Grand Slam are o personalitate diferita. Galagia, elementele care iti distrag atentia si toate celelalte lucruri de la US Open sunt la fel pentru toata lumea. Daca te adaptezi, vei fi in regula. Trebuie doar sa treci rapid peste aceste elemente, sa te asiguri ca nu iti irosesti energia gandindu-te la ele si doar sa joci tenis”, a adaugat ea.