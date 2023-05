Chris Evert, mărturisiri zguduitoare despre momentul de răscruce al vieții

"Cancerul a schimbat felul în care văd viaţa", a spus fosta mare jucătoare americană de tenis Chris Evert, ce revine la Roland Garros la 50 de ani de la prima sa participare la turneul de Mare Şlem de la Paris, pe care l-a câştigat de şapte ori, scrie site-ul eurosport.fr.

Chris Evert, declarații sfâșietoare despre lupta cu o boală chinuitoare

"Parisul a sfârşit prin a fi locul în care am avut cel mai mare succes în cariera mea. De aceea este întotdeauna special să revin aici, mai ales anul acesta, având în vedere prin ce am trecut recent. Sunt foarte uşurată şi foarte recunoscătoare că perioada de 16 luni în care m-am luptat cu cancerul s-a încheiat. Sunt şi acum foarte vigilent în privinţa controalelor mele, pe care trebuie să le fac o dată la patru luni în primii ani, dar sunt gata să reîncep şi să-mi trăiesc din nou viaţa, care a fost redusă la tăcere timp de aproape 16 luni", a afirmat Chris Evert.

"Cancerul este un factor 'egalizator'. Nu contează dacă ai avut succes sau dacă eşti celebru. Ca sportivi, suntem obişnuiţi să avem controlul, mai ales când vine vorba de corpul nostru şi de antrenament. Cu cancerul, nu ai de ales. Te confrunţi cu o călătorie neaşteptată, plină de îndoieli, de temeri şi de incertitudini.

Faptul că sunt o fostă sportivă m-a ajutat să fac faţă tuturor acestor lucruri. Disciplina, lupta, rezilienţa şi caracterul pozitiv sunt calităţi pe care le-am învăţat din anii mei de competiţie. Ştii doar că trebuie să treci prin asta pentru a ajunge de cealaltă parte", a declarat fosta campioană, în vârstă de 68 de ani.

Chris Evert: "Azi sunt vindecată. Sigur, boala ar putea reveni"

"Azi sunt vindecată. Sigur, boala ar putea reveni, dar mi-am făcut toate operaţiile şi toate tratamentele de chimioterapie", a spus Chris Evert.

"Cancerul a schimbat felul în care văd viaţa. Tenisul mi-a oferit atât de multe: am fost jucătoare, am fost antrenoare, am comentat la televizor, am fost un lider în lumea tenisului, dar sănătatea este cel mai important lucru.

Am înţeles două lucruri: în primul rând, vreau să am grijă de mine cât pot de bine. Am trecut prin multe etape în viaţa mea. Tenisul, apoi educaţia fiilor mei, dar astăzi este mai spiritual.

Apoi cancerul te face să reflectezi asupra vieţii tale, iar când treci printr-un astfel de calvar, îţi dai seama de importanţa de a fi în pace cu tine, fiindcă ştiţi ceva? Eşti tot ceea ce ai. De asemenea, îţi dai seama cât de important este să le fii de folos celorlalţi. Asta mă face fericită", a adăugat ea.

Chris Evert: "Trebuie vorbit despre cancer"

"Trebuie vorbit despre cancer şi de fiecare dată când am o platformă pentru a face acest lucru, o voi folosi. Una este să-ţi exprimi părerea despre anumite lucruri care se întâmplă în lume, dar când tu însăţi trăieşti ceva, este mai real, mai autentic", a declarat Evert.

"Meajul meu este foarte puternic: vreau să le spun tuturor celor care au antecedente familiale de cancer: informaţi-vă! Faceţi un test genetic! Veţi avea mai multe şanse să-l descoperiţi într-un stadiu incipient. În cazul meu, spitalul m-a sunat să-mi spună că varianta BRCA a surorii mele Jeanne (o genă care creşte riscul de cancer ovarian şi de sân - n. r.) a fost reclasificată drept canceroasă şi m-a sfătuit să fac un test de sânge, care a dus la un diagnostic BRCA pozitiv. Am suferit o operaţie, urmată imediat de chimioterapie, iar cum am depistat cancerul într-un stadiu incipient, am 93% şanse să nu mai revină. Pe scurt, un test de sânge mi-a salvat viaţa!", a mai spus americanca.

"Martina Navratilova a fost unul dintre primii oameni cărora le-am spus despre cancerul meu şi cred că am fost una dintre primii cărora ea le-a spus când a fost diagnosticată cu cancer. Este o ironie că amândouă am trecut prin asta în acelaşi timp. Am plâns amândouă şi ne-am vizitat. Ne trimitem o mulţime de mesaje şi ne-am apropiat. Abia aştept să o văd şi la Paris", a continuat ea. Agerpres