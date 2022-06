„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren

Conflict în partida Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) - Holger Rune (19 ani, 40 ATP), din faza sferturilor de finală ale turneului de la Roland Garros, ediția 2022.

Enervat de insistențele cu care Holger Rune a cerut în repetate rânduri intervenția arbitrului pentru a verifica urmele mingilor trimise în apropierea liniilor, Casper Ruud a sfârșit prin a-l intimida pe mai tânărul tenismen danez la vestiare, după încheierea meciului.

De asemenea, strângerea de mână de la fileu a fost lipsită de căldură, Holger Rune evitând cu orice preț contactul vizual, spre disprețul oponentului său.

„La vestiar, el și echipa lui au trecut la un moment dat pe lângă mine. Cei din staff au fost foarte drăguți, dar apoi el s-a apropiat de mine și mi-a strigat 'Daaaaa' în față,” a dezvăluit danezul.

„Nu poți face asta. Te poți bucura pe teren, poți să faci ce vrei să-ți exprimi fericirea. Eu însumi fac asta când câștig. Dar ăsta e un stil atât de lipsit de fair-play. Ar trebui să avem puțin respect,” a punctat Holger Rune.

În timpul partidei, Rune a dezvăluit că Ruud l-a întrebat: „Trebuie să verifici fiecare urmă?". Holger Rune a precizat: „Dar atunci a fost primul moment când i-am cerut arbitrului asta, iar lui i-am transmis să nu vorbească cu mine. I-am spus că suntem în mijlocul unui meci de tenis."

Potrivit norvegianului Casper Ruud, lucrurile s-au petrecut în felul următor: „L-am întrebat dacă trebuie să verifice fiecare urmă a mingii și mi-a spus să tac. I-am transmis apoi: 'Poate că nu este cel mai grozav lucru pe care să-l spui adversarului tău, să tacă atunci când vorbește cu tine.' Și mi-a transmis același lucru. Asta a fost tot ce s-a întâmplat. Și nu am mai schimbat cuvinte cu el după acest moment. Deci asta vrea să spună și așa să se comporte? Este doar treaba lui."

„Am spus tot timpul că am un respect mare pentru el și că este un excelent jucător de zgură, așa că nu înțeleg de unde vine răbufnirea asta? Ar trebui să mă pun în genunchi și să-l felicit? 99 la sută dintre jucătorii din tur mă respectă, apoi mai este doar el,” a mai comentat Holger Rune pentru publicația daneză.

Duelul 100% scandinav a fost câștigat de Casper Ruud în patru seturi, scor 6-1, 4-6, 7-6 (2), 6-3, la 3 ore și un sfert de la prima minge servită.

Confruntarea a surprins poftă de joc din partea ambilor tenismeni, care au însumat 109 lovituri direct câștigătoare (55-54), diferența făcându-se la numărul de erori neforțate, Ruud comițând doar 24, în raport cu cele 46 ale danezului.

Ruud a speculat bine poziționarea modestă a lui Rune la retur, ajungând la 13 ași și a reușit să devină primul norvegian calificat în semifinalele unui turneu de mare șlem.

This is why that, um, handshake wasn’t much of a handshake.https://t.co/5Rv82RsxDB https://t.co/t15hBpoFSN pic.twitter.com/Ir1SUGchvW