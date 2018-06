Cele cinci lucruri care-i raman Simonei Halep dupa victoria de la Roland Garros. Lista jurnalistilor americani

Tennis Magazine, cea mai importanta publicatie de tenis, i-a dedicat un nou articol Simonei Halep.

Jurnalistii americani au facut o lista a cinci lucruri cu care ramane romanca dupa victoria de la Roland Garros.

1. Simona Halep a castigat, in sfarsit, primul Grand Slam din cariera - Romanca venea dupa trei finale pierdute in trei seturi, intre care cea cu Ostapenko a fost cea mai dureroasa, dupa ce a condus cu 6-4, 4-0, iar apoi a avut 3-1 in setul decisiv, aminteste publicatia americana. De aceasta data, Simona a reusit sa o invinga pe Sloane Stephens tot in trei seturi, dupa ce a fost condusa cu set si 2-0, cu scorul 3-6, 6-4, 6-1.

2. Si-a scos numele de pe lista liderilor mondiali fara titlu de Grand Slam - Romanca a intrat in finala de la Paris fiind una dintre cele patru tenismene care au ocupat locul 1 mondial, insa nu castigase niciun titlu major. Simona a reusit sa-si scoata numele de pe aceasta lista. Jelena Jankovici, Dinara Safina si Karolina Pliskova raman in aceasta categorie.

3. A devenit a doua romanca victorioasa la Roland Garros - Simona Halep a reusit sa castige Roland Garros-ul la 40 de ani distanta de triumful Virginiei Ruzici pe zgura de la Paris.

4. A devenit a sasea jucatoare din istorie care castiga Roland Garros-ul atat la junioare, cat si la senioare - Simona Halep a reusit sa castige turneul de la Paris la 10 ani distanta de la triumful ei in turneul destinat junioarelor. Celelalte jucatoare care au reusit aceasta performanta sunt Francoise Durr, Mima Jausovec, Hana Mandlikova, Jennifer Capriati si Justine Henin.

5. S-a distantat in fruntea clasamentului WTA - Daca inaintea turneului de la Roland Garros Simona avea doar 335 puncte in fata Carolinei Wozniacki, avansul romancei a crescut la 1.225 puncte dupa victoria de la Paris.