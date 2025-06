Bianca Andreescu: „Eu cred în vieți anterioare, în reîncarnare.”

„Cu doi ani în urmă, treceam printr-o perioadă foarte dificilă, în timpul turneului de la Roland Garros. Căutam un fizioterapeut și am simțit că ne înțelegem din start, deoarece avem perspective similare asupra vieții.



Încercăm să ne bucurăm de fiecare moment, iar să rămânem atenți la prezent e important pentru noi.



Îți pasă de mine, dar mi-a fost greu să găsesc o persoană ca tine în circuit.



De obicei, simt instant dacă am o conexiune cu o altă persoană. Cu tine am avut.

O să devin puțin spirituală, să zicem, dar eu cred în vieți anterioare, în reîncarnare și cred că am petrecut timp împreună, în vieți anterioare.



Ai ajuns în viața mea cu un motiv și cred același lucru și în sens invers. Ne echilibrăm reciproc,” a completat Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu a fost număr patru mondial. Are în palmares trei titluri, toate cucerite în 2019, an în care a ridicat trofeele puse în joc la Indian Wells, Toronto și New York (US Open).