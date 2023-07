Număr 51 ATP, suspendat din tenis pentru un an și jumătate. Anunțul o poate îngrijora pe Simona Halep

Anunț alarmant în lumea tenisului: Mikael Ymer a fost suspendat din tenis, pentru un an și jumătate, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în ciuda faptului că fusese achitat de un tribunal independent.

Descriind situația dificilă în care se regăsește, tenismenul suedez și-a scris pe Twitter povestea.

Suedezul Ymer, achitat de un tribunal independent, dar condamnat de TAS

„În ianuarie 2022, ITF m-a acuzat de o potențială încălcare a regulilor antidoping pentru că am ratat 3 controale doping în afara competiției într-o perioadă de 12 luni. Am luptat împotriva acestei acuzații la o audiere și am fost achitat de un tribunal independent format din 3 arbitri în iunie 2022”, a scris Ymer.

„ITF a contestat această decizie și în ciuda faptului că cei trei arbitri independenți m-au exonerat a cerut Tribunalului de Arbitraj Sportiv să ia o decizie diferită cu privire la aceleași fapte în baza cărora fusesem deja achitat. Ieri, am aflat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv m-a suspendat din tenisul profesionist timp de 18 luni, în ciuda faptului că nu am folosit niciodată și nici nu am fost acuzat că folosesc substanțe interzise,” a adăugat Mikael Ymer, conform Gazetei Sporturilor.

Mikael Ymer a atins turul trei în competiția de la Wimbledon, după ce l-a învins pe numărul 9 ATP, Taylor Fritz

Mikael Ymer a ajuns suspendat pentru că a ratat trei controale anti-doping, într-un singur an, în 22 aprilie 2021, 10 august 2021 și 7 noiembrie 2021.

Recent, un alt tenismen, Jenson Brooksby a fost suspendat din tenis pentru același motiv, în timp ce Daniil Medvedev a dezvăluit că, la rândul său, a ratat două teste anti-doping, ajungând la unul singur distanță de suspendare.

Jenson Brooksby (22 de ani, 101 ATP) a acceptat o suspendare provizorie din partea Agenției Internaționale a Integrității în Tenis, după ce ar fi ratat trei teste anti-doping consecutiv, într-o perioadă de douăsprezece luni.

„Nu am picat niciodată vreun test anti-dopaj, nu am luat niciodată vreo substanță interzisă,” a declarat tenismenul american pentru Associated Press.