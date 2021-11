Anunțul de ultim moment făcut de WTA despre Shuai Peng, jucătoarea dispărută de o săptămână: „Nu pot confirma încă.”

La scurt timp după ce mai multe jucătoare de tenis, printre care Martina Navratilova sau Alize Cornet și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea chinezoaicei Shuai Peng, conducerea WTA a publicat prima reacție oficială pe tema scandalului care a pus pe gânduri întreaga suflare a lumii tenisului.

În urmă cu 7 zile, Shuai Peng - fostă lideră WTA în proba de dublu și număr 14 WTA în proba de simplu - posta pe Weibo, rețeaua de socializare cel mai frecvent utilizată în China un text prin care îl acuza pe Zhang Gaoli, fost vice-premier al țării de viol. Postarea a fost ștearsă după circa 20 de minute, dar nimeni dintre apropiații jucătoarei nu a văzut-o din acel moment.

Chinese feminists projected their support for Peng Shuai on a bridge. #WhereIsPengShuai #PengShuai pic.twitter.com/GxpVQNUFSt — FreeChineseFeminists (@FeministChina) November 14, 2021

„Am primit informații din mai multe surse, inclusiv din partea Federației Chineze de Tenis. Ne transmit că e în siguranță și nu se află sub nicio amenințare fizică. Înțelegerea mea e că se află în Beijing, dar nu pot confirma, întrucât nu am vorbit direct cu ea,” a declarat directorul WTA, Steve Simon pentru The New York Times.

Din nefericire, Simon a spus că niciun membru al circuitului WTA și nicio jucătoare nu au putut intra în contact cu Shuai Peng. Dispus să rupă parteneriatul WTA cu China, directorul circuitului de elită al tenisului feminin, Steve Simon a spus: „Dacă, până la sfârșitul zilei, nu vedem rezultatele potrivite, suntem pregătiți să facem pasul și să sistăm organizarea turneelo WTA în China,” a menționat Steve Simon.

„Evenimentele recent întâmplate în China cu jucătoarea WTA, Peng Shuai ne îngrijorează profund. Ca organizație dedicată femeilor, rămânem angajați față de principiile pe care ne-am fondat: egalitate, oportunitate și respect.

Peng Shuai și toate femeile merită să fie auzite, și nu cenzurate. Acuzația cu privire la comportamentul unui fost lider politic chinez, care se referă la un abuz sexual trebuie să fie tratată cu cea mai mare seriozitate. În toate societățile, comportamentul pe care îl invocă trebuie investigat, și nu tolerat ori ignorat.

O susținem pe Shuai Peng pentru curajul său remarcabil și puterea de a ieși în față. Femeile din întreaga lume își fac vocile auzite pentru ca nedreptățile să poată fi corectate.

Ne așteptăm ca această problemă să fie rezolvată potrivit, adică acuzațiile să fie investigate în amănunt, corect, transparent și fără cenzură. Cea mai mare prioritate a noastră este sănătatea și siguranța jucătoarelor. Vorbim azi pentru ca dreptatea să poată să fie făcută,” a scris Steve Simon, directorul WTA într-un comunicat de presă.