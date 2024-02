Sorana Cîrstea - Marketa Vondrousova 2-6, 7-6 (1) 6-2

2-6, 7-6, 6-2: game, set & meci, Sorana Cîrstea!!! Victorie uriașă pentru sportiva din țara noastră, care a salvat șase mingi de meci împotriva câștigătoarei turneului de la Wimbledon.

De la 2-6, 1-5, Cîrstea a revenit impresionant și va juca în semifinalele competiției cu Jasmine Paolini (26 WTA), care a beneficiat de retragerea Elenei Rybakina și a avut un norocos și odihnitor tur liber în faza sferturilor de finală.

„Nici nu mă gândeam că voi câștiga,” a spus Sorana Cîrstea, în interviul oferit pe teren, imediat după meci.

Semifinala turneului WTA 1000 de la Dubai dintre Sorana Cîrstea și Jasmine Paolini va avea loc vineri, 23 februarie.

The Miracle in Dubai ????

From 6-2, 5-1 down, and after saving SIX match points, @sorana_cirstea turns the tables on Vondrousova 2-6, 7-6(1), 6-2 to reach the semifinals!#DDFTennis pic.twitter.com/Oah5cKcD1I