Tenismena româncă a debutat la turneul de la Madrid cu o victorie clară, bifând astfel un debut extrem de bun sub comanda noului său antrenor, Patrick Mouratoglou. Halep nu a avut probleme în duelul cu chinezoaica Zhang, al doilea tur al turneului va fi adevărata provocare, urmând să se dueleze cu Paula Badosa (2 WTA).

Antrenorul Simonei Halep a postat pe contul de Twitter și prima reacție după victoria obținută în debutul turneului WTA 1000 de la Madrid. Patrick Mouratoglou s-a arătat încântat de prestația din primul meci, având un mesaj frumos pentru fostul lider mondial.

„Primul meci al unei noi colaborări este întotdeauna special. Nu aș fi putut cere un debut mai bun. Chiar, care ar trebui să fie numele echipei noastre?”, a scris Mouratoglou pe Twitter, alături de clipul din momentul în care Simona Halep a închis meciul cu Zhang.

What should be our team name, by the way? ????????????????pic.twitter.com/yTdO5Uu5Kk