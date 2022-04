Simona Halep dezvăluie ce a învățat-o Patrick Mouratoglou diferit de Darren Cahill și cum arată o zi petrecută la academie

Simona Halep (21 WTA) a debutat cu victorie sub comanda noului antrenor, Patrick Mouratoglou, trecând de Shuai Zhang (40 WTA), scor 6-2, 6-3, în runda inaugurală a turneului de la Madrid, în care a jucat 4 finale.

Vorbind despre adăugirile tehnice aduse de antrenorul francez în jocul său, jucătoarea din România a ținut să puncteze că Mouratoglou i-a schimbat, în primul rând, abordarea mentală cu privire la tenis.

„Mindsetul. Loviturile e dificil să le schimbi la 30 de ani, după atâta vreme, însă am progresat un pic la lovitura de dreapta, m-a corectat și chiar mă simt mult mai bine, și la serviciu un pic, per total, s-au făcut unele mici modificări, dar cea mai importantă e poziționarea în teren.

Mi-aș dori să fiu și mai solidă la acest capitol pentru că simt că acolo este un plus de dobândit și aș putea reveni în top jucând așa,” a spus Simona Halep pentru GSP.

„Arată astfel: la 8 și jumătate am început antrenamentul, ceva ce nu am crezut vreodată că o să fac, m-am antrenat două, trei ore, pregătire fizică, fizioterapie pentru că am fost accidentată și am avut nevoie și după ce m-am recuperat să mă asigur că sunt rămân sănătoasă, apoi la sfârșit stretching, am făcut baie cu gheață, baie caldă...

E foarte profesionist totul, tot sistemul, foarte bine organizat. Patrick este cel mai organizat om pe care l-am cunoscut vreodată,” a adăugat Simona Halep, pentru aceeași sursă.

Vineri, 30 aprilie, Simona Halep va lupta împotriva Paulei Badosa (2 WTA), în turul secund al întrecerii de la Madrid.

The first match of a new collaboration is always special ✨

Couldn’t have asked for a better debut! @Simona_Halep pic.twitter.com/JkTNQQQzTq