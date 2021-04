"Cand am auzit prima oara ca au pus-o capitan pe Monica Niculescu, m-am gandit de unde pana unde au decis asta!" | Reactia Alexandrei Dulgheru la decizia FRT

Alexandra Dulgheru a fost complet surprinsa de numirea Monicai Niculescu in functia de capitan al echipei nationale de tenis feminin.

Alexandra Dulgheru (31 de ani, fara clasament) a fost realmente surprinsa de hotararea Federatiei Romane de Tenis de a o numi pe Monica Niculescu in functia de capitan al echipei nationale de tenis feminin.

"Cand am auzit prima oara am fost foarte placut surprinsa. M-am gandit, de unde pana unde au decis asta. Oricum, Monica, la cata experienta are, este jucatoarea din lotul Romaniei care a avut cele mai multe participari. Si eu as alege-o, pentru ca este plina de spirit, stie sa te motiveze, stie sa te tina activ in meciuri. Toata lumea stie cum a jucat Monica Niculescu, in cate meciuri a jucat si ce show a facut. Mi se pare foarte ok," a declarat Alexandra Dulgheru pentru Telekom Sport.

Cat despre intentia Monicai Niculescu de a fi capitan-jucator, Dulgheru a raspuns: "Asta mi se pare.... daca de exemplu este un 2-2, trebuie sa stea la meciul cuiva si apoi intra la dublu? Va fi interesant, sper sa nu se ajunga acolo... Eu zic ca este un inceput pentru noi, sa avem una dintre componente, sa vina usor usor in rol de capitan. E plina de spirit, de vana. Deci la capitolul motivatie, nici nu se pune problema ca nu va stii cum sa ne motiveze. E ea motivata din start, oricum," a adaugat Dulgheru.

Barajul de Billie Jean King Cup dintre Romania si Italia va avea loc la Cluj-Napoca in zilele 16-17 aprilie. Din nefericire, accesul spectatorilor in Arena BT va fi interzis. Componenta lotului Romaniei pentru aceasta confruntare va fi alcatuita din: Simona Halep (3 WTA), Patricia Tig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA), si Monica Niculescu (174 WTA. Italiencele vor sosi in tara in formula Martina Trevisan (27 de ani, 99 WTA), Jasmine Paolini (25 de ani, 103 WTA), Elisabetta Cocciaretto (20 de ani, 111 WTA), Giulia Gatto-Monticone (33 de ani, 177 WTA) si Bianca Turati (23 de ani, 281 WTA).