Ca la Roland Garros, dar cu decontul gros! Parlamentarii vor avea propriile terenuri de tenis in Centrul Bucurestiului

Clubul parlamentarilor tenismeni va primi o baza sportiva proprie de aproape 5.000 mp, plus decontarea cheltuielilor.

Un proiect de lege semnat de parlamentari de la toate partidele, mai putin USR, a propus ca un teren de 4.857 mp din zona centrala a Capitalei sa fie dat in folosinta deputatilor si senatorilor, baza sportiva urmand sa aiba "4 terenuri de tenis, un un imobil format din parter si terasa acoperita si un chiosc pentru racoritoare". Proiectul de lege a fost initiat de deputatii Oana Florea, Iulian Iancu (PSD), Laurentiu Leoreanu, Ovidiu Raetchi, Florin Roman, Gigel Stirbu (PNL), Lorand Magyar (UDMR), Constantin Codreanu, Petru Movila (PMP), Andi Grosanu, Dragos Zisopol (Minoritati), Ioan Mocioalca si Octavian Petric (Pro Europa), plus senatorii Ilie Nita si Liviu Pop (PSD).

Deputata USR Cristina Pruna a criticat amenajarea bazei sportive a Clubului Parlamentarilor Romani, in conditiile in care alesii au propus ca mentinerea pregatirii lor fizice sa se faca din bugetul Camerei Deputatilor, care ar urma sa achite plata cheltuielilor cu utilitatile, gaze, apa rece si energie electrica, plus alte deconturi.

"Ce preocupari mai au parlamentarii? Ei bine, isi fac cadouri, pentru acum si pentru la ’pensie’. Au depus o initiativa legislativa prin care Clubul Parlamentarilor Romani ’Ion Ratiu’ va primi 4.857 mp, in inima Bucurestiului, pentru a-l folosi gratuit. Ce credeti ca se face pe acest teren? Fostii si actualii parlamentari vor juca tenis si se vor delecta cu racoritoare. Motivatia, ca astfel de cluburi finantate din banii cetatenilor exista si in alte tari, este aberanta. Problema nu e existența clubului, ci beneficiile pe care le primeste din bani publici. Astfel, initiativa prevede inclusiv ca utilitatile vor fi platite din bugetul Camerei Deputatilor.

In plus, Clubul Parlamentarilor poate inainta propuneri de cheltuieli pentru a fi incluse in bugetul Camerei Deputatilor. Nu se impune niciun fel de regula. Adica, daca parlamentarii pot dori luna de pe cer, aceasta va fi bugetata printre cheltuielile Camerei Deputatilor. Proiectul a fost semnat de parlamentari de la toate partidele, mai putin USR. De fapt, la USR nu au indraznit sa vina sa ceara vreo semnatura. Au vrut, probabil, sa treaca pe sub radar aceasta propunere”, a scris deputata pe contul sau de Facebook.