Infectat cu COVID-19 la 22 de ani! Starea de sanatate a unui tenismen american este in pericol

Probabil cel mai promitator tenismen al generatiei tinere din Statele Unite ale Americii, Frances Tiafoe (22 de ani) a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.

Tiafoe a participat vineri la All-American Cup, turneu amical desfasurat in Atlanta, unde l-a invins pe numarul 45 ATP, Sam Querrey, scor 6-4, 7-6, dar a marturisit dupa meci ca a avut stari de ameteala si a intampinat probleme jucand in conditii de caldura.

"Din pacate, am fost testat pozitiv la COVID-19 si m-am retras din acest turneu. In ultimele doua luni m-am antrneat in Florida si am fost testat negativ, inclusiv in urma cu o saptamana. Acum sunt programat sa am un nou test saptamana viitoare, dar am inceput deja sa respect protocolul de carantina indiat de staff-ul medical din Atlanta," a declarat Tiafoe. "Desi am fost incantat sa revin, sanatatea si siguranta tuturor ramane in continuare prioritatea numarul 1," a completat Frances Tiafoe.

Frances Tiafoe are in palmares un titlu ATP castigat in proba individuala, Delray Beach in 2018 si are sfertul de finala de la Australian Open 2019 drept cea mai buna performanta obtinuta vreodata in turneele de Grand Slam.

Grigor Dimitrov, Borna Coric, Novak Djokovic, Goran Ivanisevic si Frances Tiafoe sunt tenismenii care au fost depistati pozitiv la noul coronavirus. Din fericire, liderul ATP a fost testat negativ la al doilea test la care a fost supus.