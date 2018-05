Stoican nu mai suporta subiectul Qaka: "Mi se invarte numele lui in cap!" Ce decizie a luat pentru meciul cu FCSB

Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu Iasi pentru Qaka fix inaintea meciului direct.

Presiunea pusa pe Qaka il enerveaza pe Stoican, insa antrenorul celor de la Iasi nu are de gand sa-l tina pe banca pe mijlocasul albanez. Stoican nu mai vrea sa auda de transfer pana la finalul sezonului, cand jucatorul are sanse mari sa ajunga sub comanda lui Dica. "Am dat cu 20.000 mai mult decat Craiova", a anuntat Becali.



"Toata lumea ma intreaba de Qaka, de mi se invarte numele lui in cap. Steaua are jucatori foarte buni in orice compartiment si nu cred ca isi fac probleme daca joaca sau nu un anumit fotbalist. Mi se pare ca se pune o presiune artificiala. Si la noi la echipa sunt jucatori importanti. Conteaza sa joace toti, nu doar unul. Este importanta victoria, dar cel mai important in viata este onoare",a spus Stoican pentru Gazeta Sporturilor.