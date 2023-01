Biancăi Andreescu nu i-a fost ușor să se acomodeze cu ideea că a trebuit să petreacă două săptămâni izolată în carantină în 2022, înaintea începerii Openului Australian, doar ca la un an distanță, toate măsurile draconice să fie ridicate.

Cu Novak Djokovic prezent și participant de această dată, Openul Australian primește toți sportivii, vaccinați ori nevaccinați.

Mai mlt decât atât, directorul turneului, Craig Tiley a anunțat că nu va forța niciun jucător să dezvăluie rezultatele testelor PCR făcute, în consecință lăsând deschisă ușa scenariului în care anumiți sportivi vor putea participa deși ar putea fi infectați cu coronavirus.

„Data trecută când am fost în Melbourne, am fost carantinată în cameră, timp de două săptămâni. La naiba!”, a scris Bianca Andreescu, referindu-se la schimbarea de 180 de grade adoptată de australieni, în legătură cu măsurile de prevenire a răspăndirii coronavirusului, în raport cu tratamentul primit în urmă cu un an.

Australian Open 2023 se va desfășura în perioada 16-29 ianuarie. Cel mai bun rezultat atins de Bianca Andreescu în Grand Slam-ul din Melbourne rămâne turul secund, atins în două rânduri, în 2019 și în 2021.

