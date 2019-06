ROLAND GARROS 2019 | Johanna Konta a luat foc la conferinta de presa! CRITICI DURE pentru organizatorii turneului de la Paris: "Femeile sunt puse in astfel de situatii"

Johanna Konta i-a criticat dur pe organizatorii de la Roland Garros dupa ce a fost eliminata in penultimul act.

Johanna Konta, locul 26 WTA, a fost eliminata in semifinal turneului de la Roland Garros de catre Marketa Vondrousova, scor 5-7, 6-7, iar la conferinta de presa a rabufnit la adresa organizatorilor francezi, care au programat cele doua semifinale de pe tabloul feminin de simplu pe arene secundare din complexul de la Stade Roland Garros.

"Ceea ce e obositor si nefericit in aceasta situatie, mai mult ca orice altceva, e ca femeile sunt puse in astfel de situatii si trebuie sa-si justifice programul, implicarea intr-un eveniment, salariul sau oportunitatile. Daca ne gandim la asta vom realiza ca situatie e si mai trista decat ceea in care ne-am regasit astazi. Decizia de a ne pune sa jucam aici vorbeste de la sine", a declarat Konta la conferinta de presa.

Semifinalele feminine, in plan secund la Roland Garros

Organizatorii francezi au hotarat sa programeze pe arena principala, Philippe Chatrier, semifinalele masculine. Ashleigh Barty si Amanda Anisimova au disputat meciul lor pe arena Suzanne Lenglen, care poate gazdui 10.000 de fani, in timp ce Johanna Konta si Marketa Vondrousova au jucat pe arena Simonne-Mathieu, care are doar 5.000 de locuri disponibile.