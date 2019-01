Anuntul pe care il asteptau MILIOANE de fani! Nadal se casatoreste. Cand va avea loc nunta

Dupa multi ani in care acest anunt a fost asteptat cu sufletul la gura de toti apropiatii lui Rafa, in sfarsit se intampla!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Rafael Nadal si Xisca Perello, prietena lui de-o viata, si pe care o alinta “Mery”, se casatoresc! Vestea a fost facuta publica in revista “Hola”, pe a carei coperta se gasesc cei doi. Fericitul eveniment ar urma sa aiba loc in luna octombrie a acestui an.



Rafa si Xisca au o relatie de aproximativ 14 ani, iar ea il insoteste pe tenismen peste tot prin lume, asa cum a facut si in ultimele saptamani la Australian Open, unde jucatorul din Mallorca a ajuns pana in finala turneului si a fost invins clar de Novak Djokovic. Cei doi indragostiti nu au iesit public de prea multe ori, insusi tenismenul cu 17 titluri de Grand Slam in palmares precizand ca isi doreste o familie de abia atunci cand se poate linisti si concentra pe aceasta viata. Usor usor, anii au trecut, el a scris istorie in tenisul mondial masculin si se indreapta deja spre 33 de ani, asa ca a decis sa faca “marele pas” spre o viata de familie.

Potrivit informatiilor aparute in revista din Spania, care citeaza surse din familia tenismenului, cei doi s-au logodit la Roma in luna mai, iar in ultimele luni, totul a fost pastrat departe de ochii lumii. Nunta va avea loc, asadar, in luna octombrie, intr-un loc de basm din Mallorca, care pana acum nu a fost inca facut public, si fara indoiala va fi nunta anului 2019 in Spania.