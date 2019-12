Anul Nou nu a inceput, dar Romania are deja primul titlu in WTA pentru sezonul 2020 | ANA BOGDAN, CAMPIOANA LA DUBAI 

Ana Bogdan a castigat turneul ITF de la Dubai, legand cinci victorii consecutive. In finala, jucatoarea din Romania a trecut de tanara de 17 ani, Daria Snigur din Ucraina, scor 6-1, 6-2.

Gratie acestei victorii, Ana Bogdan urca 16 pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 105. In acest moment, o mai despart doar 23 de puncte pana la revenirea in top 100 WTA.



turul 1: 1-6, 6-4, 6-2 cu Dalma Galfi, 263 WTA (Ungaria)

optimi: 6-1, 6-4 cu Viktoria Kuzmova, 52 WTA (Slovacia, cap de serie numarul 2)

sferturi: 6-2, 6-2 cu Katarzyna Kawa, 127 WTA (Polonia)

semifinale: 4-6, 6-3, 6-2 cu Greet Minnen, 122 WTA (Belgia)

finala: 6-1, 6-2 cu Daria Snigur, 328 WTA Ucraina)

She's done it! Ana Bogdan played an amazing final in Dubai and wins the biggest title of her career, the 100K Dubai Title. Ana Bogdan defeated Daria Snigur 6-1, 6-2. A great way to get ready for the 2020 season. Haide Ana! pic.twitter.com/sjFMkjuR4I