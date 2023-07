Marketa Vondrousova (24 de ani, 42 WTA) a învins-o pe Ons Jabeur (28 de ani, 6 WTA), scor 6-4, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon, alăturându-i-se Petrei Kvitova pe lista cehoaicelor care au ieșit câștigătoare pe iarba londoneză, în noul secol.

La rândul său surprinsă de rezultatul finalei, sportiva din Republica Cehă a dezvăluit că a câștigat un pariu mai vechi pe care îl pusese cu antrenorul său. În urma câștigării competiției de la Wimbledon, Vondrousova va avea șansa de a-și duce antrenorul într-un salon de tatuaje, întrucât acesta i-ar fi spus că își va face unul, atunci când ea va deveni campioană de Grand Slam.

„Nu știu ce se întâmplă acum. E un sentiment uimitor. Anul trecut, pe vremea aceasta, aveam mâna în ghips, iar acum câștig Wimbledonul. Tenisul e nebunesc.

Nu știu cum am reușit. Revenirile nu sunt ușoare, niciodată nu știi la ce să te aștepți. Vreau să mulțumesc echipei mele, vă iubesc. Sora mea mai mică plânge.

Fresh #Wimbledon ink pending...

Marketa Vondrousova's coach looks like he may regret making that bet ???? pic.twitter.com/9awYGHzWIX