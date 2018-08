A 39-a saptamana de sefie in clasamentul WTA! Simona Halep a egalat o legenda a tenisului mondial!

Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA.

Simona Halep a ajuns la 39 de saptamani consecutive in varful ierarhiei WTA. Romanca a egalat-o astfel pe frantuzoaica Amelie Mauresmo, campioana la Wimbledon si Australian Open in 2006 si castigatoare a Turneului Campioanelor in 2005.

Halep are 911 puncte in fata lui Caroline Wozniacki, insa daneza poate mari diferenta la turneul de la Washington, la care Simona nu participa.

In ceea ce priveste celelalte jucatoare din Romania, Mihaela Buzarnescu este a doua cea mai bine clasata romanca, pe locul 24. Sorana Cirstea ocupa pozitia a 54-a, Irina Begu se claseaza pe locul 55, Monica Niculescu pe 60, iar Ana Bogdan pe 87.

Cum arata top 10 WTA:

1. Simona Halep 7.571 puncte

2. Caroline Wozniacki 6.660

3. Sloane Stephens 5.463

4. Angelique Kerber 5.305

5. Elina Svitolina 5.020

6. Caroline Garcia 4.680

7. Garbine Muguruza 4.620

8. Petra Kvitova 4.550

9. Karolina Pliskova 4.485

10. Julia Goerges 3.980