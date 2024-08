Ana Bogdan face legea! Meci perfect făcut de românca la Cleveland

Ana Bogdan a reușit să avanseze în turul doi al calificărilor turneului WTA 250 Tennis in the Land, desfășurat la Cleveland, Ohio.

Românca a trecut în trei seturi de americanca Shelby Rogers, cu scorul de 7-6 (4), 4-6, 6-1, după un meci care a durat aproape trei ore.

Rezultate și detalii ale meciului

After a bit of a break after the Olympics, Ana says she is feeling great. She is in Cleveland this week and today was her qualifying R1 match against Shelby Rogers. It was a very close match until the end when Ana took control. Ana Bogdan defeated Shelby Rogers 7-6, 4-6, 6-1. pic.twitter.com/Zd323uKMt1