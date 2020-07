VIDEO | AMENDAT cu 50.000 de euro pentru anti-joc! Cum s-a facut Bernard Tomic de ras la Wimbledon

De numai 58 de minute a avut Jo-Wilfried Tsonga nevoie pentru a-l invinge pe Bernard Tomic in turul inaugural al editiei 2019 a turneului de la Wimbledon.

A fost 6-2, 6-1, 6-4 pentru tenismenul francez, care a infruntat un adversar care nu i-a opus rezistenta, meciul fiind cel mai scurt jucat pe tabloul principal masculin din 2004 pana in prezent.

"Toti jucatorii sunt asteptati sa performeze la nivel profesionist la fiecare meci dintr-un turneu de Grand Slam. In opinia arbitrului, acest standard de performanta nu a fost indeplinit de Bernard Tomic in meciul din primul tur, cu Jo-Wilfried Tsonga, si, drept urmare, a fost amendat cu suma maxima, de 45.000 de lire (n.r. aproximativ 50,000 de euro). Jucatorul are dreptul sa faca apel”, a fost scris in comunicatul oficial scris de organizatorii Wimbledon.

Chestionat de jurnalisti in legatura cu efortul depus pe teren, Bernard Tomic s-a aratat iritat, spunand: "Ce? Urmatoarea intrebare, va rog", a baiguit Bernard Tomic, care si-a lasat capul in jos, fiind vizibil deranjat.

Bernard Tomic, sfertfinalist la Wimbledon in 2011 traverseaza o panta descendenta serioasa, inregistrand in ultimele 12 luni o cadere de peste 100 de pozitii in clasamentul ATP. Actualmente, australianul ocupa locul 202 ATP.