GALERIE FOTO După 12-0 în finala Wimbledon, Swiatek a pierdut în fața Anisimovei. Poloneza, eliminată în grupele Turneului Campioanelor

După 12-0 în finala Wimbledon, Swiatek a pierdut în fața Anisimovei. Poloneza, eliminată în grupele Turneului Campioanelor
Marcu Czentye
Iga Swiatek și Madison Keys, primele jucătoare eliminate din Turneul Campioanelor. Elena Rybakina, calificată în semifinale.

Iga Swiatek Amanda Anisimova Turneul Campionelor Tenis WTA
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a debutat cu o victorie convingătoare în ediția 2025 a Turneului Campioanelor, învingând câștigătoarea Openului Australiei, Madison Keys, scor 6-1, 6-2.

Dar sportiva poloneză a ratat calificarea în semifinalele competiției, după două eșecuri în trei seturi, suferite în fața Elenei Rybakina și Amandei Anisimova.

Swiatek, prima dată cu două înfrângeri consecutive, în ultimii patru ani

Americanca Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), care a cedat în fața Igăi Swiatek, scor 6-0, 6-0, în finala întrecerii de la Wimbledon, o conduce acum pe Iga Swiatek la meciurile directe, scor 2-1, după succesul din sferturile US Open, confirmat de victoria din ultima etapă a grupelor Turneului Campioanelor de la Riad.

În ciuda unui prim set câștigat în tiebreak, Swiatek a pierdut scor 6-7 (3), 6-4, 6-2 și a bifat o premieră negativă: e prima dată, în ultimii patru ani, când Swiatek pierde două meciuri consecutiv, notează Bastien Fachan.

Iga Swiatek

Anisimova, două finale de turneu de mare șlem pierdute în 2025

Fosta elevă a australianului Darren Cahill a suferit cea mai dură înfrângere într-o finală de Grand Slam, cedând în fața Igăi Swiatek, scor 6-0, 6-0, în 57 de minute.

Acest tip de eșec nu a mai avut loc într-o finală de competiție majoră din 1988, când Steffi Graf o învingea pe Natasha Zvereva fără să cedeze game.

La Wimbledon, a fost a doua finală încheiată cu scorul 6-0, 6-0, după cea din 1911, dintre Dorothea Lambert Chambers și Dora Boothby.

Amanda Anisimova a pierdut și finala Openului American, în fața Arynei Sabalenka 6-3, 7-6.

Amanda Anisimova

