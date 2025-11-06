Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a debutat cu o victorie convingătoare în ediția 2025 a Turneului Campioanelor, învingând câștigătoarea Openului Australiei, Madison Keys, scor 6-1, 6-2.
Dar sportiva poloneză a ratat calificarea în semifinalele competiției, după două eșecuri în trei seturi, suferite în fața Elenei Rybakina și Amandei Anisimova.
Swiatek, prima dată cu două înfrângeri consecutive, în ultimii patru ani
Americanca Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), care a cedat în fața Igăi Swiatek, scor 6-0, 6-0, în finala întrecerii de la Wimbledon, o conduce acum pe Iga Swiatek la meciurile directe, scor 2-1, după succesul din sferturile US Open, confirmat de victoria din ultima etapă a grupelor Turneului Campioanelor de la Riad.
În ciuda unui prim set câștigat în tiebreak, Swiatek a pierdut scor 6-7 (3), 6-4, 6-2 și a bifat o premieră negativă: e prima dată, în ultimii patru ani, când Swiatek pierde două meciuri consecutiv, notează Bastien Fachan.