Dan Nistor: ”Kovacs a spus că nu e cameră VAR acolo!”

Dan Nistor și-a felicitat colegii pentru felul în care au gestionat a doua repriză cu Dinamo, mai ales că ardelenii au evoluat din minutul 63 în zece jucători, după eliminarea lui Alex Chipciu.

Mijlocașul ”Șepcilor Roșii” a vorbit și despre conflictul apărut între Alex Chipciu și Istvan Kovacs și a dezvăluit ce i-a transmis centralul.

”Ne-am bucurat foarte tare, a fost un an foarte greu, multă presiune, multă încărcătură. Ce am trăit în seara asta nu am mai trăit de foarte mult timp, abia pot să mai vorbesc, să mai alerg nu știu dacă mai pot. Mă bucur că am reușit să termin meciul în picioare, a fost un meci greu. Asta înseamnă să ai caracter, să ai putere, să fii o echipă unită, locul nostru aici nu e întâmplător.

Mă gândeam la acea finală a Cupei de acum doi ani, am fost tot timpul la un pas să câștigăm, dar am pierdut la penalty-uri. Anul trecut, la fel. Anul trecut, am ratat play-off-ul în ultima etapă. Acum, era mai-mai să o facem iar. Mă bucur că am ajutat echipa să egaleze, iar apoi colegii mei au ajutat echipa să câștige.

Cred că merităm victoria pe deplin, chiar dacă am jucat în zece, la ce ratări am avut. Dacă nu mă înșel, am avut trei ratări cu poarta goală, dacă nici de acolo nu dai gol... Poate mă vor înjura colegii mei, dar o să îi urechez eu zilele viitoare, că merită. Chiar dacă unii dintre ei nu vor mai avea contract, sper să le prelungească.

A fost un an bun, un an greu, cu suișuri și coborâșuri, dar eu cred că ne merităm locul în play-off.

Am văzut primul galben care i s-a dat. L-am întrebat pe domn arbitru, dânsul a zis că nu e cameră VAR acolo, după nu știu ce s-a întâmplat. Eu cred că a fost penalty 100%. Așa a decis dânsul, poate nu a mers camera. Important e că am câștigat, păcat că Alex nu va juca următorul meci”, a spus Dan Nistor la finalul meciului.