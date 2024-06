Gabriela Ruse urcă 65 de locuri în clasamentul WTA, după rezultatul carierei, semnat la Roland Garros 2024

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au fost eliminate în semifinalele turneului de dublu de la Roland Garros.

Echipa româno-ucraineană a fost învinsă de gruparea italiană, alcătuită din Sara Errani și Jasmine Paolini, în ciuda unui prim set câștigat de Ruse și Kostyuk, scor 6-1.

6-4, 6-1 s-au impus Errani și Paolini, în seturile 2 și 3 ale semifinalei de dublu de la Paris, iar italiencele vor primi replica echipei Cori Gauff / Katerina Siniakova, în finala întrecerii.

Semifinala atinsă la Roland Garros reprezintă cel mai bun rezultat al Gabrielei Ruse, în cariera sa de dublistă. Mai exact, această performanță egalează semifinala atinsă la Australian Open, în 2023, alături de aceeași parteneră de joc, ucraineanca Marta Kostyuk.

Financiar, Ruse și Kostyuk au părăsit Parisul primind un cec în valoare de €148,000, iar situația se prezintă la fel de încurajator în ce privește ierarhia WTA.

Gabriela Ruse a urcat nu mai puțin de 65 de locuri în clasamentul WTA LIVE de dublu, până pe poziția 75, pe când Marta Kostyuk a avansat 24 de unități, până pe locul al 56-lea.

