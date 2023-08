Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a pierdut în trei seturi finala de 3 ore și 49 de minute jucată în compania lui Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), în Mastersul de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Sportivul iberic a ratat o minge de meci, la 6-5 în tiebreak-ul setului secund, dar nici măcar această ocazie rarisimă nu a fost motivul pentru care Alcaraz s-a emoționat până la lacrimi, în timpul ceremoniei de premiere.

Carlos Alcaraz s-a emoționat profund când i-a mulțumit fratelui său pentru susținere

„Vreau să îl felicit încă o dată pe Novak. E uimitor să împart terenul cu tine, să învăț de la tine de aproape. Această finală a fost foarte echilibrată, dar am învățat multe de la un campion ca tine. Felicitări ție și echipei tale,” a spus Alcaraz, începându-și discursul de învins.

De partea opusă, Novak Djokovic l-a felicitat pe Carlos Alcaraz pentru că a reușit, în doar doi-trei ani, să atingă performanțe pe care alți tenismeni le vânează o carieră întreagă.

Novak Djokovic, către Alcaraz: „Felicitări, ai reușit în 2-3 ani ceea ce alții vânează într-o carieră întreagă.”

„Vreau să îi mulțumesc echipei mele. Muncim din greu pentru a rămâne în aceste situații, pentru a juca aceste finale. Sunt recunoscător să am o echipă atât de bună, e grozav să lucrez alături de voi. Vă mulțumesc atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Sunteți exemple pentru mine,” a declarat Carlos Alcaraz, înainte de a se emoționa mai puternic.

„Îl am și pe fratele meu alături de mine aici. E fantastic să te am aproape, susținându-mă în fiecare zi. Mă faci să fiu o persoană mai bună în fiecare zi, am de învățat de la tine. Îți mulțumesc foarte mult,” a completat Alcaraz, făcându-l pe fratele său să plângă, la rândul său.

Carlos Alcaraz este al doilea fiu al unei familii cu patru băieți: frații săi se numesc Alvaro, Sergio și Jaime.