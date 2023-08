Novak Djokovic a reușit să câștige al 95-lea trofeu al carierei.

Tenismenul sârb a revenit impresionant de la 5-7, 2-4 și a salvat o minge de meci, în manșa secundă, pentru a-l întoarce pe Carlos Alcaraz, într-o partidă de trei seturi jucată în patru ore fără zece minute.

Finala de la Cincinnati a confirmat spectaculozitatea ultimului act competițional de la Wimbledon, precedenta întâlnire directă dintre cei doi, când tenismenul din Murcia s-a impus în cinci seturi.

Djokovic a ieșit campion al întrecerii din Ohio, scor 5-7, 7-6 (9), 7-6 (4), Alcaraz reușind la rândul său să anuleze o minge de meci, la scorul de 5-3, în setul decisiv, însă performanța sa doar a amânat deznodământul.

