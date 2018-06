"Sa bata din palme! Ma bucur foarte tare cand ii aud!" Mesajul de ultima ora al Simonei pentru TOATA Romania

Simona Halep e gata pentru marea finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

La conferinta de presa de vineri, Halep le-a transmis jurnalistilor ca e complet relaxata si ca nu simte nicio presiune inaintea meciului. Simona s-a aratat incantata de sustinerea romanilor care au venit in tribune la Paris, dar a tinut sa-i salute si pe cei care i-au tinut pumnii de acasa.

"Sunt fericita, e un moment special sa ajung in cea de-a doua finala la rand. E Grand Slam-ul meu favorit, ma bucur mult sa joc la Paris. E doar un meci in plus. O sa ma duc sa joc, o sa vedem la final cine o sa castige. O sa lupt pentru fiecare minge. In viata mea nu s-au schimbat prea multe fata de anul trecut, poate ca zambesc mai mult. La meci poate sa fie oricum, numai sa nu ploua. Atmosfera e mereu frumoasa cand joc pe Chatrier. E un lucru special sa pot sa joc din nou acolo. Am experienta, sunt relaxata in privinta finalei. Fiecare meci e diferit, nu ma astept la nimic.

Vreau doar sa dau totul si sa joc cel mai bun tenis al meu. Ma simt bine, sper sa fiu la fel si maine. Adversara mea a facut o pauza lunga anul trecut, apoi a castigat un Grand Slam. Asta e fantastic! E puternica, o jucatoare foarte buna. A fost senzational ce a reusit ea anul trecut la US Open. Nu vreau sa ma gandesc la ce a fost in meciurile noastre din trecut. Cred in sansa mea. Astept si vad maine cum merge.

De fiecare data cand suporterii romani bat din palme sunt foarte fericita. Nu prea aud ce striga, pentru ca sunt foarte concentrata.

Nu simt presiune, simt ca e o mare provocare pentru mine. E o sansa sa castig turneul visurilor mele", a spus Halep cu doar 24 de ore inaintea finalei.