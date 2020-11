Se anunta SHOW TOTAL in Gaz Metan - FCSB: "O sa fie un meci cu multe goluri!" Analiza partidei in cadrul emisiunii SuperLive cu Mihai Mironica

Editia a patra din SuperLive cu Mihai Mironica a avut in prim-plan cele mai tari meciuri din acest weekend.

Mihai Mironica si invitatii sai, Valeriu Rachita si Adrian Costeiu au analizat cele mai tari meciuri din acest weekend in cadrul ultimei editii a emisiunii SuperLive cu Mihai Mironica, exclusiv pe Facebook Sport.ro.

Cei doi invitati au vorbit despre meciul dintre Gaz Metan Medias si FCSB. Desi este favorita, datorita rezultatelor obtinute din ultimele etape, atat Valeriu Rachita, cat si Adrian Costeiu o vad pe Gaz Metan capabila sa puna probleme ros-albastrilor, ba chiar sa inscrie multe goluri.

"S-ar parea ca FCSB e favorita dupa ultimele meciuri, dar ma astept la un meci cu multe goluri.

Imi aduc aminte de anul trecut, acel 4-0 pe care Gaz Metan i l-a administrat FCSB-ului, cand mataniile lui Vintila nu au reusit sa infranga furia ofensiva a lui Gaz Metan.

Varful central al FCSB-ului din acest sezon, care trebuia sa marcheze, are mai putine goluri decat fundasul central.

Daca Bus marca macar jumatate din golurile lui Man si Tanase, FCSB avea acum mai multe puncte", a spus Valeriu Rachita.

"FCSB este o echipa puternica in acest sezon, arata foarte bine, cel putin din punct de vedere ofensiv, defensiv mai putin. Cred ca FCSB are forta sa marcheze multe goluri, insa in acelasi timp are si capacitatea de a incasa multe goluri.

In aceste conditii, cred ca vom avea goluri, chiar daca Medias nu mai are jucatorii din sezonul trecut. Nu mai este nici Bus, care prinde asa, cate 45 de minute, fie ca e vorba de prima repriza, fie ca este vorba de a doua. Joaca si el o repriza macar la FCSB", a spus si Adrian Costeiu.

