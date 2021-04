"Dinamo e la pamant! Ultima victorie e cu o echipa de nivelul lor, din Liga 2!" Invitatii lui Mironica au dat de pamant cu jucatorii lui Dinamo

Dinamo este pe locul 8 in clasamentul playout-ului din Liga 1.

Echipa din Stefan cel Mare nu a mai reusit o victorie in campionat de la finalul lunii ianuarie, cand s-a impus in fata aradenilor, scor 1-0.

Fostul fotbalist Robert Nita a comentat prestatia dinamovistilor din ultima perioada, spunand ca echipa nu se regaseste si ca ii va fi greu sa faca o figura frumoasa in acest playout in ciuda faptului ca echipa a fost preluata de Dusan Uhrin.

"Dinamo inca se cauta, nu cred in jocurile de pe o zi pe alta. Cred in munca, intr-o foarte buna organizare tactica si in valoarea jucatorilor. Poate ca sunt organizati mai bine si muncesc mai mult cu domnul Uhrin, dar lipseste acel ceva pe care nu-l poate antrena nimeni, poate modul in care a fost facuta selectia jucatorilor...

Nu-mi doresc sa retrogradeze Dinamo, am spus-o si o repet de nenumarate ori. Dinamo are un loc special in istoria carierei mele si sper sa ramana in prima liga, unde sper sa ajunga si Rapid, si Craiova", a declarat Robert Nita.

Nici jurnalistul Florin Caramavrov nu este foarte optimist in ceea ce o priveste pe Dinamo: "Au facut egalul cu Astra, care le da un pic de moral mai ales ca cele doua se vor intalni si in Cupa. Dinamo e la pamant. De 11 etape nu a mai batut pe nimeni in campionat...

Ultima victorie, din Cupa Romaniei, e in fata unei echipe din Liga a 2-a, cam de acelasi nivel, nu?", a spus si Florin Caramavrov in cadrul emisiunii SuperLive de pe pagina de Facebook Sport.ro.