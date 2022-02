„Ucraina nu merită nimic din ce i se întâmplă!” Infernul prin care a trecut jucătorul crescut de FCSB la întoarcerea în România 

Valentin Cojocaru (26 ani) s-a transferat la Dnipro în vara lui 2021. Clubul din Ucraina i-a plătit lui Gică Hagi 100.000 de euro pentru portarul său, care a bifat deja 14 meciuri în campionat pentru noua sa echipă.

Iar la 6 luni de când a început aventura la noul club, jucătorul crescut de FCSB a trăit momente cumplite. Acesta a văzut de aproape bombardamentele pe care Vladimir Putin le-a lansat asupra Ucrainei și a fost nevoit să se întoarcă în România. Doar că, drumul către casă nu a fost atât de lin, după cum a relatat Cojocaru pe contul oficial de Instagram, care a mărturisit că a avut parte de 30 de ore dificile și incomode.

Cojocaru: „Suntem cu gândul la colegii noștri ucraineni”

„După 30 de ore de de mers cu mașina in situații dificile cu un mare grad de risc, am reușit să ajungem în siguranță în România. Le mulțumim tuturor pentru ajutorul promt pe care ni l-au acordat: Federația de fotbal a României , Consulatul României, AFAN , Ministerul de externe, și nu în ultimul rând, vameșilor. Avem un respect enorm pentru ei și le suntem recunoscători pentru eforturile făcute. Împreuna am spus ca vom reuși și iată-ne aici, în siguranță, departe de război.

Suntem cu gândul la colegii noștri ucraineni și ne rugam ca ei să rămână in siguranță, știind că sunt blocați în mijlocul evenimentelor. Aceasta țara minunată nu merită nimic din ceea ce i se întâmplă și le mulțumesc pentru tot ce mi-au oferit!

Respect Ucraina, mereu o parte din inima mea! Ne vom revedea curând!”, a postat Valentin Cojocaru pe contul oficial de Instagram.

Valentin Cojocaru, despre invazia rușilor din Ucraina

„Ne-am dus la o oră jumătate de Dnipro, la un hotel al președintelui și asteptăm aici să vedem ce se întâmplă. Situația e destul de dificilă, nu se aștepta nimeni la așa ceva și ne-a luat pe toți din pat. Dormeam, la 5 jumătate ne-a luat pe toți din pat, ne-am luat o borsetă și am plecat.

Ne-am dus la bază de antrenament și după vreo 20 de minute a fost o bombă foarte aproape de noi, adică s-a auzit foarte puternic. Ne-am băgat undeva la subsol și după aia am ieșit și am luat-o spre hotel.

Ideea e că nu putem părăsi țara momentan din câte am înțeles și trebuie să așteptăm... nu știu ce o să așteptăm. Am primit foarte multe mesaje, moemntan sunt în regulă, suntem toți în regulă pentru că suntem toți străinii într-un loc și sperăm că o să se îmbunătățească lucrurile curând.

Ăsta este primul gând, fiecare să iasă din țară. Că o fi Polonia, că o fi Moldova, să ieșim din țară și să fim în siguranță”, a spus Valentin Cojocaru, pentru PRO TV.