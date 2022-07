„Fotbalul italian e la cel mai înalt nivel!” Adrian Rus a vorbit după transferul la Pisa

Fotbalistul român a semnat cu gruparea italiană în cursul zilei de joi, fiind însoțit de Giovanni Becali la discuțiile cu oficialii Pisei. Echipa maghiară a încasat un milion de euro pentru transferul fundașului român, care va evolua pentru italieni în următoarele patru sezoane.

Primele declarații ale lui Adrian Rus după transferul la Pisa



Adrian Rus a oferit și primele declarații după transferul în Italia, arătându-se recunoscător pentru perioada petrecută la Fehervar. Totodată, fundașul a dezvăluit și motivul pentru care a ales să semneze cu Pisa, considerând că fotbalul italian este la cel mai înalt nivel.

„Am petrecut trei ani care au contat enorm la Fehervar. Aici m-am maturizat ca fotbalist, aici m-am adaptat fotbalului profesionist de nivel european. Și, din tricoul lui Fehervar, în urma evoluțiilor mele, am fost convocat și am jucat prima oară și pentru echipa națională de seniori. Așadar le mulțumesc tuturor de la Fehervar!

Pentru încredere și pentru înțelegerea de care au dat dovadă acum, când am o oportunitate specială. Am ales să dau curs ofertei de la Pisa pentru că e momentul să trec într-o nouă etapă și să explorez și un alt fotbal. Iar fotbalul italian e la cel mai înalt nivel.

Am jucat în România și Ungaria, acum trebuie să demonstrez că pot face față și în cel italian. Am auzit lucruri excelente despre Pisa, am vorbit și cu coechipierul meu de la națională, Marius Marin”, a declarat Adrian Rus pentru playsport.ro.

Ce salariu are Adrian Rus la Pisa



Adrian Rus a semnat pe o perioadă lungă, așa cum a anunțat Ioan Becali, cel care se ocupă din umbră de firma de impresariat condusă de Dragoș Sârbu.

„A semnat un contract pe o durată de 4 ani”, a spus Becali, pentru Fanatik. Potrivit aceleiași surse, Adrian Rus va fi remunerat cu un salariu de 450.000 de euro și, în urma unor bonusri pe care le va primi, ar putea ajunge la 500.000 de euro.

Adrian Rus a fost într-o perioadă și pe lista celor de la FCSB, care se aflau în căutări în privința unui fundaș central. Marele avantaj al lui Adrian Rus e că poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în rolul de mijlocaș cu sarcini defensive.

Adrian Rus, născut la Satu Mare, a jucat la nivel de seniori în România doar pentru Sepsi. El era legitimat la MOL Fehervar din iulie 2019, iar în cele trei sezoane a strâns 69 de meciuri și a marcat un gol.