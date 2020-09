VIDEO | SHOW INCENDIAR in Bulgaria! Fanii lui CSKA Sofia au facut spectacol la meciul cu romanii lui Ludogorets

CSKA Sofia a primit vizita lui Ludogorets in runda cu numarul 6 din Bulgaria. Romanii Keseru, Moti si Grigore au fost titulari si integralisti in partida care s-a incheiat la egalitate, scor 2-2.

Fanii echipei gazda au facut un spectacol pirotehnic in tribune si au aprins mai multe torte.

???? Fantastic pyro show from the CSKA-Sofia fans in tonight's league clash with Ludogorets!

Video: https://t.co/a7uKWRaBBK pic.twitter.com/Hx9lTEEGY7