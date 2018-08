VIDEO: GOL Chipciu pentru Sparta, din pasa lui Nicusor Stanciu! Stanciu a scos un penalty si a mai avut o bara

Alex Chipciu a inscris primul gol dupa transferul la Sparta!

Mijlocasul a punctat in minutul 69 al partidei cu Pribram, terminata 2-2. Dupa o pasa primita in careu de la Stanciu, Chipciu s-a descurcat excelent si a trimis un sut plasat la coltul lung care l-a batut pe portarul lui Pribram. N-a fost singurul moment important pentru stanciu in jocul de azi. Nicusor a mai avut o bara din lovitura libera, in minutul 43, si a obtinut penalty-ul din care Kanga a deschis scorul in minutul 37.

Ceilalti romani de la Sparta, Nita si Vatajelu, au jucat si ei contra lui Pribram. Nita a prins in teren tot meciul, in timp ce Vatajelu a jucat din minutul 66.