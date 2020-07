OOOOOO, IANIIIIIS!!! Hagi a incercat sa dea gol ca tatal sau, de DINCOLO de centrul terenului! Mii de comentarii pe net! VIDEO

Rangers bate tot in amicale! Dupa victoriile de la turneul Veloria cu Lyon si Nice, echipa lui Hagi a trecut la revenirea in Marea Britanie de Motherwell si Coventry.

Titular contra lui Coventry, Ianis Hagi n-a mai reusit sa inscrie. A fost insa in centrul unei actiuni memorabile. Daca i-ar fi iesit, avea garantat un loc in jurnlele de sport ale celor mai tari posturi TV ale lumii! In minutul 79, Ianis a trimis de dincolo de jumatatea terenului, in stilul executiilor geniale ale tatalui sau. Mingea a avut traiectoria corecta, dar s-a dus peste poarta. Pe net, fanii n-au lasat momentul sa treaca. Au fost sute de reactii ale suporterilor scotieni!

"Cum isi permite sa faca asa ceva? Baiatul asta e fantastic!", a scris un fan, in timp ce un altul a apreciat ca 'e doar o chestiune de timp pana una de genul asta o sa-i intre".