EXCLUSIV | George Puscas a anuntat cand revine pe teren! "Daca jucam sah nu aveam problemele astea!" :) Ce spune de meciurile echipei nationale

George Puscas (24 de ani) s-a operat de pubalgie si a anuntat cand va reveni pe teren.

Atacantul lui Reading spune ca se simte bine dupa operatie si spera ca intr-o saptamana sa revina la antrenamentele echipei.

Puscas vrea ca in maxim 3 saptamani sa poata reveni pe teren si nu vrea sa auda ca ar putea rata urmatoarele meciuri ale echipei nationale.

"Sunt mai bine, e deja a 2-a zi dupa operatie si durerea e mult mai usoara. Incep sa ma misc mult mai bine, sa fiu mai lejer.

Vad rezultate bune de la o zi la alta si sunt increzator ca in scurt timp o sa incep sa fac si alergare usoara. In 3-5 zile pot sa alerg. Eu zic ca intr-o saptamana probabil as putea sa incep antrenamentele usor si, cine stie, in 2-3 saptamani cu echipa si probabil atunci o sa pot sa si joc.

Sunt increzator, stiu ca face pare din jobul meu. Adica daca jucam sah nu cred ca aveam pubalgie. Astept sa ma recuperez cat mai repede si sa intru din nou pe teren", a spus Puscas, intr-un interviu acordat pentru PRO TV si SPORT.RO.

Puscas e convins ca poate fi 100% pana la meciurile Romaniei si isi doreste sa poata ajuta echipa nationala:

"Pana atunci mai sunt 2 luni. Eu sper ca intr-o luna sa pot sa fiu apt si sa ajung la nivelul formei de dinainte.

Este complicata grupa, dar noi speram sa ne pregatim bine, sa avem un moral bun si cand vom ajunge sa jucam meciul sa incepem de la egal la egal cu orice adversar.

Ar insemna mult pentru noi o calificare la Mondial, pentru Romania si pentru suporterii echipei nationale. Ar fi ceva incredibil, mai ales ca avem si o generatie frumoasa si avem nevoie de rezultate si sper sa o facem foarte foarte bine", a mai spus Puscas.

Romania - Macedonia de Nord e programat pe 25 martie, de la 21:45.